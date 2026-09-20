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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» при Кэррике набирал 2,29 очка за матч АПЛ в прошлом сезоне и 1,0 – в этом

«Манчестер Юнайтед» стал выступать хуже, заключив новый контракт с Майклом Кэрриком. Бывший полузащитник клуба принял управление командой в январе, сменив Рубена Аморима.

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