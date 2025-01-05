TASS/ABACA/BePress/Linsale Kelly Депутат Верховной рады Александр Дубинский иронично высказался в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, которого не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
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