НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тренер Норвегии Сольбаккен: «Англия – фаворит, но не явный. На них оказывается больше давления, чем на нас. Холанд – наш лидер, но вы недооцениваете других игроков»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился мыслями в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2026 против команды Англии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии