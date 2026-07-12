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Мировое обозрение

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В АдГ призывают Мерца искать контакты с Путиным и держаться подальше от войны на Украине

В АдГ призывают Мерца искать контакты с Путиным и держаться подальше от войны на Украине

Немецкая оппозиция снова поднимает тему, которую в Берлине предпочитают замалчивать: а не пора ли поговорить с Путиным? Заместитель председателя фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер открыто заявил, что новый канцлер Фридрих Мерц должен набрать номер Кремля.

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