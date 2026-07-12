Немецкая оппозиция снова поднимает тему, которую в Берлине предпочитают замалчивать: а не пора ли поговорить с Путиным? Заместитель председателя фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер открыто заявил, что новый канцлер Фридрих Мерц должен набрать номер Кремля.