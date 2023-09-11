Александр Кожевников: «Крылов ненавидел российский хоккей. Развалил «Авангард», потому что не доверял нашим тренерам и молодежи»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, возможно ли возвращение в Омск тренера Боба Хартли. «Мне кажется, история с Хартли уже не актуальна, и эту страницу можно перевернуть.
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