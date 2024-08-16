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В Чите расширят улицы ради строительства троллейбусной линии на КСК

В Чите расширят улицы ради строительства троллейбусной линии на КСК

Городские власти назвали сроки расширения улиц ради строительства троллейбусной линии на КСК в забайкальской столице.

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