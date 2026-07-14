Корабли ВМС США не сумели уберечь два танкера ОАЭ от иранских ударов Иран начал наносить удары по танкерам, пытающимся пройти по Ормузскому проли.
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Корабли ВМС США не сумели уберечь два танкера ОАЭ от иранских ударов Иран начал наносить удары по танкерам, пытающимся пройти по Ормузскому проли.
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