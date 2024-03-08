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Музыкальные праздники ´Мамин день´.

Музыкальные праздники ´Мамин день´.

Весна шагает по дворам в лучах тепла и света, Сегодня праздник наших мам и нам приятно это!С песней, с первыми цветами мы встречаем праздник мам, Всех с весною поздравляем, счастья, радости желаем!В течение недели в учреждении дошкольного образования в честь празднования Международного женского дня 8-е марта прошли музыкальные праздники ´Мамин день .

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