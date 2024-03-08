Весна шагает по дворам в лучах тепла и света, Сегодня праздник наших мам и нам приятно это!С песней, с первыми цветами мы встречаем праздник мам, Всех с весною поздравляем, счастья, радости желаем!В течение недели в учреждении дошкольного образования в честь празднования Международного женского дня 8-е марта прошли музыкальные праздники ´Мамин день .