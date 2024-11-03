РИАН: Константинополь намерен вновь вмешаться в церковный раскол на Украине

Украинские власти продолжают двигаться в направлении по уничтожению «пророссийской» УПЦ. Героя Украины, многодетного отца и иерея с мая прошлого года держат на скамье подсудимых за разжигание межрелигиозной розни, пишет РИА Новости.
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