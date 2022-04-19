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Джейсон Кидд – о состоянии Дончича: «Он движется в правильном направлении»

Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд рассказал о состоянии лидера команды Луки Дончича, который пропустил два первых матча серии плей-офф с «Джаз» (1-1) из-за травмы икроножной мышцы.

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