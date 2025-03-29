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Первая лига. «Черноморец» примет «Аланию», СКА в гостях у «Тюмени», «Балтика» и «Торпедо» проведут матчи в воскресенье

В субботу «Черноморец» примет «Аланию», хабаровский СКА сыграет с «Тюменью» на выезде.  В воскресенье «Торпедо» проведет гостевой матч с тульским «Арсеналом», «Балтика» будет противостоять «Чайке».

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