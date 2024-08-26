Возросло число жертв оползня в Таиланде, при котором погибли россияне

Число жертв оползня на тайском курортном острове Пхукет, при котором погибли двое россиян, возросло. По последним данным, удар стихии привел к смерти 13 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
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