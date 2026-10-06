В России массово отключают уличное освещение ради экономии

Процесс энергосбережения запустили еще в начале 2026 года В 19 субъектах РФ с начала 2026 года начали отключать уличное освещение для сокращения расходов, сообщает The Moscow Times в Telegram.
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