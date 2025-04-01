Благоприятные дни для окрашивания волос в апреле 2025 года согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваОкрашивание волос по лунному календарю — это не просто модный тренд, а способ подчеркнуть свою индивидуальность и обеспечить стойкий результат.