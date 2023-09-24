Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Хлусевич после 1:0 с «Динамо»: «Может ли «Спартак» устраивать четвертое место?»

Хлусевич после 1:0 с «Динамо»: «Может ли «Спартак» устраивать четвертое место?»

Защитник красно-белых выразил мнение после победы над «Динамо» (1:0) в 9-м туре. — Хороший матч, много зрителей, приятно было играть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх