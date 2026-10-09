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Три ямальца принесли России пять медалей на ЧМ по гиревому спорту

Три ямальца принесли России пять медалей на ЧМ по гиревому спорту

В Нью-Дели (Индия) три спортсмена из ЯНАО завоевали пять медалей на чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту.

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