Более трех тонн опасной икры и рыбы изъяли на комбинате в Москве

МЧС России Более трех тонн красной и черной икры и другой продукции изъяли при обысках на комбинате на севере Москвы, который занимался незаконной переработкой рыбы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии