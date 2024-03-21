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Более трех тонн опасной икры и рыбы изъяли на комбинате в Москве

Более трех тонн опасной икры и рыбы изъяли на комбинате в Москве

МЧС России Более трех тонн красной и черной икры и другой продукции изъяли при обысках на комбинате на севере Москвы, который занимался незаконной переработкой рыбы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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