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Аргументы и Факты

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Дерматолог Галлямова предупредила о раздражении кожи из-за смарт-часов

Дерматолог Галлямова предупредила о раздражении кожи из-за смарт-часов

Врач-дерматолог, профессор Юлия Галлямова рассказала «Москве 24», что длительное ношение смарт-часов может вызывать сильное раздражение кожи из-за аллергии на материалы устройства или постоянного трения ремешка.

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