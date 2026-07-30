«И женщин тоже!»: комполка ВСУ предложил загнать украинцев в цифровое мобилизационное гетто

Используя цифровой контроль, Украина должна добиться постановки на военный учет всего населения. Об этом в эфире «ТСН» заявил командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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