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Политнавигатор

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«И женщин тоже!»: комполка ВСУ предложил загнать украинцев в цифровое мобилизационное гетто

«И женщин тоже!»: комполка ВСУ предложил загнать украинцев в цифровое мобилизационное гетто

Используя цифровой контроль, Украина должна добиться постановки на военный учет всего населения. Об этом в эфире «ТСН» заявил командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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