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Петербургский дневник

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Нарышкин: при отказе от предложений Путина следующие условия мира будут для Украины более жесткими

Нарышкин: при отказе от предложений Путина следующие условия мира будут для Украины более жесткими

Ранее президент России выступил с предложением мирных переговоров Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что следующие условия заключения мирного соглашения для Украины, если там откажутся от выдвинутого президентом России Владимиром Путиным предложения, будут более сложными и жесткими.

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