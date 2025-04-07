Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" стал лучшим снайпером в истории лиги Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
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