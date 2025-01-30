Военкомы устроили облаву на сотрудников львовского горсовета. Забрали только одного

Украинские СМИ сообщили, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — переименованный военкомат) во Львове на западе Украины устроили рейд по ловле уклонистов рядом со зданием местного горсовета.
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