«Известия»: автосалонам грозит банкротство из-за высокой ключевой ставки

Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин заявил, что из-за высокой ставки закредитованность автодилерских центров настолько высока, что они начнут закрываться.
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