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Царьград

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18 членов ОПГ задержаны в Приморье за вымогательство на 2,5 млн рублей

18 членов ОПГ задержаны в Приморье за вымогательство на 2,5 млн рублей

В Приморском крае задержаны 18 членов организованной преступной группы, обвиняемой в вымогательстве свыше 2,5 млн рублей у предпринимателей.

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