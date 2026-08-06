Россиянам перечислили продукты, которые быстрее всего портят кожу

Сахар запускает гликацию, разрушая коллаген и эластин; избыток соли провоцирует отеки и тусклый тон; трансжиры и фастфуд усиливают воспалительные процессы, усугубляя акне и снижая барьерную функцию кожи Питание влияет не только на здоровье, но и на внешность.