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Россиянам перечислили продукты, которые быстрее всего портят кожу

Россиянам перечислили продукты, которые быстрее всего портят кожу

Сахар запускает гликацию, разрушая коллаген и эластин; избыток соли провоцирует отеки и тусклый тон; трансжиры и фастфуд усиливают воспалительные процессы, усугубляя акне и снижая барьерную функцию кожи Питание влияет не только на здоровье, но и на внешность.

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