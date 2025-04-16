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Обвинение против экс-совладельца «Азбука вкуса» касается ущерба в ₽14 млрд

Новое обвинение против бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского связано с созданием организованного преступного сообщества (ОПС) и причинении ущерба на сумму более 14 млрд рублей, следует из материалов дела.

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