Обвинение против экс-совладельца «Азбука вкуса» касается ущерба в ₽14 млрд

Новое обвинение против бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского связано с созданием организованного преступного сообщества (ОПС) и причинении ущерба на сумму более 14 млрд рублей, следует из материалов дела.
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