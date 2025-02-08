Китай опроверг обвинения Марко Рубио в его сотрудничестве с Латинской Америкой

Пекин, 7 февраля /Синьхуа/ -- Китай выразил серьезный протест американской стороне в связи с необоснованными обвинениями в адрес Китая, выдвинутыми госсекретарем США Марко Рубио во время его визита в страны Латинской Америки и Карибского бассейна /ЛАК/, сказал официальный представитель МИД КНР в пятницу.
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