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Царьград

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Учены нашли связь между поражением сердца и употреблением шоколада

Учены нашли связь между поражением сердца и употреблением шоколада

Как оказалось, шоколад очень важен для хорошего самочувствия – в том числе и для работы сердца.Ученые из Китая провели масштабное исследование и выяснили, что для хорошего самочувствия и поддержания здоровья сердца необходимо есть шоколад.

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