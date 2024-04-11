Учены нашли связь между поражением сердца и употреблением шоколада

Как оказалось, шоколад очень важен для хорошего самочувствия – в том числе и для работы сердца.Ученые из Китая провели масштабное исследование и выяснили, что для хорошего самочувствия и поддержания здоровья сердца необходимо есть шоколад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии