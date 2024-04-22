Студенческие билеты и зачётки переведут в электронный вид

Эксперимент начнётся с 25 апреля.фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»--> В России с 25 апреля в качестве эксперимента начнётся перевод студенческих билетов и зачёток в электронный вид, сообщает 22 апреля пресс-служба правительства.
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