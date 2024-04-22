ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    Так кому опасно есть гречку?Врач объяснила, к...
  • Анатолий Шадрин
    Ну и хорошо ведь! Любые действия, направленные на подрыв порядка в хохляндии играют нам на руку! Пусть больше стреляю...Мужчины в военной...
  • Владимир Соловьев
    "300 лет российскому гражданину и философу Иммануилу Канту". Э. КАНТ был немецким философом и своей безбожной филосо...300 лет российско...

Студенческие билеты и зачётки переведут в электронный вид

Студенческие билеты и зачётки переведут в электронный вид

Эксперимент начнётся с 25 апреля.фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»--> В России с 25 апреля в качестве эксперимента начнётся перевод студенческих билетов и зачёток в электронный вид, сообщает 22 апреля пресс-служба правительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх