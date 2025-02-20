В школах Татарстана пройдут парламентские уроки «Святое дело – Родине служить!»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ С 17 по 28 февраля во всех школах Республики Татарстан проходят парламентские уроки с участием депутатов Государственного Совета, Государственной Думы, городских и районных советов.
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