Российская сборная по лыжным гонкам вылетает на тренировочный сбор в Италию

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что все спортсмены национальной команды, включая трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, получили визы для участия в тренировочном сборе в Италии.
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