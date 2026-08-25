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Регионы России

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Российская сборная по лыжным гонкам вылетает на тренировочный сбор в Италию

Российская сборная по лыжным гонкам вылетает на тренировочный сбор в Италию

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что все спортсмены национальной команды, включая трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, получили визы для участия в тренировочном сборе в Италии.

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