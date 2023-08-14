Русская веснаВоенное делоПодписаться«Когда это кончится? Десять лет живём в подвале!» — крик души донецкого ребёнка войны (ВИДЕО) В Сети набирает популярность видео, снятое во время обстрела Петровского района Донецка на прошлой неделе.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир КарповА почему наши не сделают так, чтобы в ответ за Донбасс все укры 10 лет жили в подвалах ??? Хватит уже быть добренькими к смертельному врагу - они нас уже 10 лет не жалеют !!!Ответить12 час.
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