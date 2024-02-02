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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Датамайнеры обнаружили намёки на версии Hi-Fi RUSH для PS5 и Switch Дизайн футболок, о...

Датамайнеры обнаружили намёки на версии Hi-Fi RUSH для PS5 и Switch Дизайн футболок, о...

Датамайнеры обнаружили намёки на версии Hi-Fi RUSH для PS5 и SwitchДизайн футболок, обнаруженный в результате анализа данных недавно выпущенного юбилейного обновления Hi-Fi RUSH, может указывать на то, что выпущенная в 2023 году ритм-игра, разработанная Tango Gameworks, вскоре появится на PlayStation 5 и Switch.

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