Cloudflare научила брандмауэр учиться на живом трафике и перестраиваться быстрее атакующих

Adaptive Intelligence для Bot Management — первый продукт в индустрии, где ML-модель непрерывно переобучается Cloudflare 31 августа представила Adaptive Intelligence — систему антибот-защиты, в которой система непрерывно переобучается на реальном трафике вместо того, чтобы полагаться на статические правила, которые злоумышленники быстро обходят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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