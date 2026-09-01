Cloudflare научила брандмауэр учиться на живом трафике и перестраиваться быстрее атакующих

Adaptive Intelligence для Bot Management — первый продукт в индустрии, где ML-модель непрерывно переобучается Cloudflare 31 августа представила Adaptive Intelligence — систему антибот-защиты, в которой система непрерывно переобучается на реальном трафике вместо того, чтобы полагаться на статические правила, которые злоумышленники быстро обходят.