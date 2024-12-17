Не дадут оплатить и заказать: новая схема работы интернет-магазинов, что ждет покупателей Ольга БезродняяМаркетплейсы в России играют важную роль в электронной коммерции, поэтому переходят на новую схему работы.
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