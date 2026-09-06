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Царьград

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После рекорда резкое падение: Бензин Аи-92 подешевел на бирже

После рекорда резкое падение: Бензин Аи-92 подешевел на бирже

Вслед за Аи-92 дешевеют летний дизель и Аи-95 — правительство продолжает удерживать рынок.Сентябрь принес топливному рынку России долгожданное охлаждение.

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