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Регион 29

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Возбуждено дело против жителя Северодвинска за содействие террористической деятельности

Возбуждено дело против жителя Северодвинска за содействие террористической деятельности

Мужчину подозревают в переводе денег экстремистской структуре, запрещенной в России.Дело заведено по материалам регионального УФСБ.

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