Глава ЦРУ Уильям Бернс 21 декабря прибыл с визитом в Киев затем, чтобы не допустить обнаружение компромата на администрацию действующего президента США Джо Байдена при проведении аудита избранным главой Белого дома Дональдом Трампом.
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