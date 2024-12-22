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В МИД РФ объяснили визит главы ЦРУ Бернса в Киев попыткой "спрятать концы"

Глава ЦРУ Уильям Бернс 21 декабря прибыл с визитом в Киев затем, чтобы не допустить обнаружение компромата на администрацию действующего президента США Джо Байдена при проведении аудита избранным главой Белого дома Дональдом Трампом.

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