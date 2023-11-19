Панарин установил два рекорда по длительности результативной серии в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал очки в 15 играх подряд со старта сезона. Он установил новый рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии и побил рекорд для российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).