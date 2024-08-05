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Царьград

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"Кинжалы" уничтожили секретный бункер в центре Киева: На Украине полыхает несколько часов. F-16 "проспали". Прилёты по особым объектам

"Кинжалы" уничтожили секретный бункер в центре Киева: На Украине полыхает несколько часов. F-16 "проспали". Прилёты по особым объектам

С 23:00 по военным объектам Украины началась массированная атака – в ряде регионов полыхает уже несколько часов.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Еще не со всех упали кастрюли с голов. Продолжаем!!!!!👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪
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12 час.

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