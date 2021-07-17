Кубок Казахстана. 2 тур. «Тараз» оказался сильнее «Мактаарала». Обзор матча

«Тараз» в рамках 2-го тура Olimpbet-Кубка Казахстана победил «Мактаарал» (1:2). Голы: Оралбай (16’) – Айманов(28’, автогол), Ненадович (41’) У Кубка Казахстана новая жизнь – теперь есть титульный спонсор, призовые и групповой этап Наши клубы жалуются на судейство в Европе.