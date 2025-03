13 марта 2025, финал Q Tour Global Play-Offs по снукеру, Pine Beach Belek Hotel, Анталья, Турция Снукер финалы Q Tour Play-off 2025: Лайем Хайфилд vs Юлиан Бойко, Марк Джойс vs Стивен Холлуорт, Флориан Нюссле vs Андрес Петров — смотрите поединки в прямом эфиреВсе Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций Снукер Финал Q Tour Global Play-Offs 2025 — прямые трансляции Смотреть сегодня прямые трансляции матчей финала квалификационного турнира Q Tour Global Play-Offs по снукеру вы можете на канале YouTube WPBSA, а также вы можете смотреть трансляции по ссылкам ниже: 3 день (13 марта): смотреть онлайн трансляции финала Q Tour Global Play-Offs 2025 по снукеру Cмотреть онлайн все матчи в VK: >>> Прямые трансляции по снукеру ВК тут (3 день — ФИНАЛ) + видео повторы <<< Расписание трансляций матчей финалов Марк Джойс против Стивена Холлуорта Лайем Хайфилд против Юлиана Бойко Флориан Нюссле против Андреса Петрова 1 сессия: начало трансляций в 10:00 мск2 сессия: начало трансляций в 16:00 мск Поделиться с друзьями:Сообщение Трансляции финала Q Tour Global Play-Offs 2025 снукер появились сначала на Снукер: новости снукера онлайн - смотреть на Снукерист.