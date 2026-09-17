Туляк нанёс смертельные ножевые раны пьяному агрессору в Ленинском районе

Туляк подвергся жестокому избиению: пьяный повалил его на землю и начал бить по лицу и голове. В отчаянии, боясь за собственную жизнь, мужчина схватил из пакета кухонный нож, предназначенный для сбора грибов, и несколько раз ударил нападавшего в грудь.
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