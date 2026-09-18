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Царьград

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Суд приговорил подростка из Кабардино-Балкарии к 7 годам тюрьмы

Суд приговорил подростка из Кабардино-Балкарии к 7 годам тюрьмы

В Нальчике на 7 лет осудили 17-летнего подростка за попытку нападения на ДПС с целью хищения оружия. Инцидент произошёл 4 июля 2025 года.

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