Суд приговорил подростка из Кабардино-Балкарии к 7 годам тюрьмы

В Нальчике на 7 лет осудили 17-летнего подростка за попытку нападения на ДПС с целью хищения оружия. Инцидент произошёл 4 июля 2025 года.
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