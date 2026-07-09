«Снять градус напряжения»: в РФ оценили обещания Трампа Киеву по ракетам Patriot

Главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин в беседе с URA.RU раскрыл значение обещания президента США Дональд Трампа передать киевскому неонацистскому режиму лицензию на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.
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