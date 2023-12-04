Сын Леонида Куравлева объяснил решение отправить отца в дом престарелых Елена ГалицкаяВ эфире программы «Эксклюзив» на «Первом канале» сын известного советского и российского актера Леонида Куравлева, Василий, впервые рассказал о причинах отправки своего отца в дом престарелых.