Сортировка мусора, участие в акциях: чем может помочь молодежь для улучшения экологии

Накануне состоялось заседание Молодежного совета при Думе Уссурийского городского округа. Оно было посвящено экологическому воспитанию детей и подростков.
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