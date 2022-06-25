В Минобороны показали работу комплекса "Корнет" по позициям ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации показали кадры боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет", которым подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили огневые позиции военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Министерстве обороны Российской Федерации показали кадры боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет", которым подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили огневые позиции военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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