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В Минобороны показали работу комплекса "Корнет" по позициям ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации показали кадры боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет", которым подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили огневые позиции военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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