ЦИК Армении решает судьбу депутата Нарека Карапетяна

Центральная избирательная комиссия Армении рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на возбуждение уголовного дела в отношении избранного депутата Национального собрания Нарека Карапетяна.
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