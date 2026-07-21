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Царьград

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ЦИК Армении решает судьбу депутата Нарека Карапетяна

ЦИК Армении решает судьбу депутата Нарека Карапетяна

Центральная избирательная комиссия Армении рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на возбуждение уголовного дела в отношении избранного депутата Национального собрания Нарека Карапетяна.

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