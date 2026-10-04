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227 километров и 19 шлюзов: ходит ли кто-нибудь по Беломорканалу сегодня

227 километров и 19 шлюзов: ходит ли кто-нибудь по Беломорканалу сегодня

Беломорканал многие знают прежде всего по изображению на знаменитой советской пачке папирос. Но сам канал то тоже жив! Каждую весну шлюзы открываются, по ним идут сухогрузы, буксиры, яхты и круизные теплоходы.

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